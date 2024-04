Rússia faz ataques maciços a usinas de energia da Ucrânia - Militares russos bombardeiam repetidamente usinas do país vizinho. Mais de 40 mísseis de cruzeiro e 40 drones teriam sido usados para destruir infraestruturas essenciais.Os militares russos mais uma vez atacaram a infraestrutura energética da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (11/04). De acordo com as autoridades ucranianas, foram afetadas as usinas de geração e distribuição de energia nas regiões de Kharkiv, Zaporíjia, Odessa, Lviv e na capital, Kiev.

A maior produtora de eletricidade do país, a DTEK, anunciou no serviço de mensagens Telegram que duas de suas usinas térmicas foram danificadas. No final do mês passado, a empresa de energia já tinha sido atingida pelos ataques aéreos mais pesados desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Bombardeio que, segundo a empresa, destruiu cerca de 80% da capacidade operacional disponível da operadora.

A empresa estatal de petróleo e gás Naftogaz relatou, através do Telegram, ataques a duas instalações subterrâneas de armazenamento de gás, assegurando que, no entanto, esses depósitos continuam em operação.