Como o sequestro de 276 meninas pelo Boko Haram ainda ressoa na Nigéria, dez anos depois - Em 2014, guerrilheiros do islamista Boko Haram raptaram estudantes que se preparavam para exames e as mantiveram como escravas. Paradeiro de 82 delas ainda é desconhecido, e crime até hoje afasta crianças da escola.Na noite de 14 de abril de 2014, na Nigéria, dezenas de militantes do grupo islamista Boko Haram invadiram um dormitório para meninas na remota cidade de Chibok, um pequeno enclave cristão no norte do país de maioria muçulmana. As 276 colegiais, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, foram arrebanhadas a ponta de fuzil e levadas até caminhões que aguardavam na floresta, depois que os homens atearam fogo aos prédios escolares.

Horas mais tarde, 57 adolescentes conseguiram escapar. Algumas se esconderam nos arbustos, outras saltaram dos veículos durante a viagem pela escura floresta de Sambisa, que se transformara no reduto do Boko Haram no estado de Borno.

Uma delas contou à ONG Human Rights Watch que um rebelde lhes perguntara: "Que tipo de saber vocês estão procurando aqui na escola? Como vocês estão querendo educação ocidental, nós estamos aqui para contrapor e ensinar a vocês as práticas do islã."