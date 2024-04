Front leste ucraniano "deteriorou bastante", diz comandante - Líder das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, registra intensificação de ofensiva russa após reeleição de Putin, e aponta falta de armas de alta tecnologia e de pessoal militar treinado.O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, admitiu neste sábado (13/04), na rede social Telegram, que seu exército se encontra em posição difícil, à medida que se intensifica o avanço das tropas russas em direção a Chasiv Yar, na província de Donetsk.

"A situação na frente leste deteriorou consideravelmente nos últimos dias, principalmente devido a uma intensificação significativa da ofensiva inimiga, após as eleições presidenciais na Rússia" – nas quais, previsivelmente, Vladimir Putin foi reeleito.

Por outro lado, as áreas "mais problemáticas" teriam sido reforçadas, em particular com defesas antiaéreas, prosseguiu Syrsky. O exército russo está atacando as posições ucranianas nos setores de Lyman e Bakhmut "com grupos de assalto apoiados por veículos blindados", bem como no setor de Pokrovsk.