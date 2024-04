Irã lança ataque contra Israel - Segundo fontes militares israelenses, dezenas de drones iranianos foram lançados em direção a Tel Aviv. "Nós nos defenderemos de qualquer ameaça", diz Netanyahu.O Irã lançou um ataque direto contra Israel no fim da tarde deste sábado (13/04), segundo fontes militares israelenses e americanas. De acordo com as fontes, o ataque iraniano consiste em dezenas de drones militares que foram lançados em direção a Israel – eles devem se aproximar do país por volta das 2h de domingo do horário local (18h de Brasília). O Irã fica a mais de 1.700 km de Israel.

Já a Guarda Revolucionária do Irã informou que também lançou mísseis de cruzeiro (mais velozes que drones) contra Israel.

Autoridades do tráfego áereo israelense anunciaram o fechamento do espaço aéreo por volta da 00h30 do horário local (18h30 de Brasília), com o cancelamento de todos os voos.