Líderes mundiais reagem ao ataque do Irã a Israel

"A UE condena veementemente o inaceitável ataque iraniano contra Israel", escreveu Borrell na plataforma X.

"Trata-se de uma escalada sem precedentes e uma grave ameaça à segurança regional."

EUA e Alemanha reforçam apoio a Israel

Também pela rede X, o presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu: "Acabo de me reunir com minha equipe de segurança nacional para uma atualização sobre os ataques do Irã contra Israel. Nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e de seus grupos aliados é inabalável."

Pouco antes, a Casa Branca também divulgou um comunicado no qual reforçou o apoio americano a Israel.

“O presidente Biden tem sido claro: nosso apoio à segurança de Israel é inabalável. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão sua defesa contra essas ameaças do Irã.”