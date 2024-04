Na Alemanha, polícia interrompe e cancela conferência pró-Palestina

Abu Sitta participaria do evento via videoconferência. Ele é o autor de um ensaio publicado em janeiro deste ano em que expressava compreensão pelos autores do ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro, evento que desencadeou a atual guerra entre Israel e o Hamas, grupo islamista que controla a Faixa de Gaza e que é classificado como uma organização terrorista por Israel, União Europeia, Estados Unidos e diversos países do Ocidente.

"Nada pode esconder a determinação e coragem daqueles jovens que voltaram às suas terras em 7 de outubro. Eu poderia ter sido um deles", escreveu Abu Sitta, referindo-se à Faixa de Gaza como "campo de concentração".

Sobrinho de Abu Sitta, o cirurgião britânico-palestino e reitor da Universidade de Glasgow, Ghassan Abu Sitta, que atuou como voluntário em hospitais na Faixa de Gaza nas primeiras semanas da guerra, também participaria do evento. Ele havia viajado desde Londres, mas teve a entrada na Alemanha barrada na sexta-feira.

À agência de notícias AP, Ghassan disse ter ouvido da polícia no aeroporto que a medida foi necessária pela "segurança das pessoas no evento e ordem pública".

Segundo a revista Stern, Salman também está proibido de entrar na Alemanha.

Como a polícia agiu