Como os paleoameríndios definiram a atual América Latina

Para o arqueólogo Francisco Javier Aceituno, da Universidade de Antioquia, Colômbia – que estuda essas cavernas há anos e comparou os desenhos na rocha com os resultados de escavações realizadas nas "casas dos artistas" que pintaram as paredes – trata-se de "fotografias do passado".

Instruções para a vida prática e espiritualidade ancestral

Realizadas sobretudo em ocre vermelho, as cenas da natureza representam diversas espécies animais – algumas consideradas extintas, como preguiças-terrícolas e cavalos nativos, outras domesticadas, como vacas e cães.

Mais do que expressões criativas, especialistas creem que as imagens serviam como ferramentas educacionais para instruir os mais jovens sobre como lidar com as diferentes plantas e animais – não só na Colômbia, mas em toda a América do Sul.

Indícios encontrados numa caverna da Patagônia, no sul do subcontinente, sugerem que a arte datando de 8.200 anos atrás servia para transmitir informações através de 130 gerações humanas, talvez ajudando-as a sobreviver nos climas em mutação.

Assim como ocorre em outras regiões latino-americanas, grande parte das pinturas da Serranía de La Lindosa tem caráter simbólico, representando um mundo espiritual: "Há cenas de rituais de dança ou ritos xamânicos. Com essas cenas espirituais [os paleoameríndios] tentavam domesticar o mundo natural, controlando as forças da natureza", explica Aceituno.