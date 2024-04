Escalada no Oriente Médio alarma liderança mundial - Do Brasil à China, passando pela União Europeia e o Vaticano, novo capítulo entre Israel e Irã gera apreensão com uma espiral de violência. Moscou atribuiu parte da culpa ao Ocidente, corrobora justificativas iranianas.Brasília expressou "grave preocupação" com o ataque do Irã contra Israel com mísseis e drones, na madrugada deste domingo (14/04, no horário local), em retaliação ao bombardeio da embaixada de Teerã na capital síria, Damasco, em 1º de abril.

"Desde o início do conflito em curso na Faixa de Gaza, o governo brasileiro vem alertando sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã", consta do comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

"O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada." O Itamaraty afirma ainda que desde outubro último "monitora a situação dos brasileiros", "em particular em Israel, Palestina e Líbano", e desaconselha "viagens não essenciais à região".