Branqueamento em massa de barreiras de corais se torna problema global - Agência americana alerta que fenômeno ocorre com frequência e gravidade cada vez maiores em diferentes partes do globo. Temperaturas recorde registradas nos oceanos são consequência do aquecimento global.A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) divulgou um relatório nesta segunda-feira (16/04) que alerta para um massivo branqueamento das barreiras de corais em todo o mundo após meses de recordes de calor nos oceanos.

Este é o segundo evento desse tipo em um período de dez anos, afirma a agência, esclarecendo que as causas do aquecimento da temperatura dos oceanos são as mudanças climáticas.

"Enquanto os oceanos do mundo continuam a aquecer, o branqueamento dos corais se torna cada vez mais grave e frequente" afirmou Derek Manzello, do NOAA. "Quando esses eventos são suficientemente graves ou prolongados, podem causar a morte dos corais, o que lesa as pessoas que dependem dos recifes de corais para sua subsistência."