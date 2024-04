Japão se torna um dos maiores aliados da Ucrânia

Um fator importante nessa mudança de postura do Japão em relação à Ucrânia foi a troca de liderança no governo. "Sob a liderança anterior, do primeiro-ministro Shinzo Abe, o Japão estava muito empenhado em se aproximar da Rússia. Ele queria construir parcerias, resolver a disputa territorial [sobre as Ilhas Curilas] e assinar um tratado de paz", diz Brown. "Mas depois de 2022, o governo japonês percebeu que esses esforços não dariam certo. A prioridade deixou de ser construir uma parceria com a Rússia e passou a ser garantir o fracasso da agressão russa contra a Ucrânia."

Diferentemente de Abe, o primeiro-ministro Kishida adotou "sanções muito abrangentes contra a Rússia", diz Higashino. "Isso era impensável antes."

O Japão, porém, não cortou completamente os laços com a Rússia. É o caso de algumas áreas da economia, especialmente no setor energético. Fabricantes japonesas de carros se retiraram do lucrativo mercado russo, mas o Japão continua envolvido no projeto de petróleo e gás Sakhalin-2, do qual outras empresas ocidentais deixaram de participar. O projeto fornece gás natural liquefeito (GNL) para o Japão – o país, que praticamente não tem combustíveis fósseis próprios, obtém cerca de 9% de seu gás da Rússia. A Japan Tobacco também continua operando na Rússia.

Kiev faz aceno a Tóquio

Em outubro de 2022, o Parlamento ucraniano aprovou um decreto apoiando Tóquio no conflito russo-japonês sobre as Ilhas Curilas. O decreto reconhece que os "Territórios do Norte", como as ilhas são chamadas no Japão, "continuam ocupados pela Federação Russa". Uma medida semelhante foi assinada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Autor: Roman Goncharenko