Medo, frustração e impotência no Irã, após ataque a Israel - Enquanto líderes mundiais condenam a recente ofensiva aérea, grande parte do povo iraniano tampouco parece apoiar o comportamento agressivo de seu governo e Forças Armadas, e teme as consequências de uma escalada.Analistas que monitoram os desdobramentos no Irã manifestaram preocupação com a potencial reação de Israel às ofensivas aéreas da noite de sábado (13/04), advertindo que ambos os lados poderiam rapidamente desencadear uma sequência de represálias perigosa.

O general Hossein Salami, comandante da poderosa Guarda Revolucionária do Irã, comentou na TV estatal que seu país adotara uma "nova equação", em que qualquer ataque israelense a seus "interesses, bens, autoridades ou cidadãos será respondido a partir de seu próprio território".

Por sua vez, o chefe do Estado-maior das Forças Armadas, Mohammad Hossein Bagheri, advertiu que a reação do Irã "será muito mais ampla do que a operação militar desta noite, se Israel retaliar".