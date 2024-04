No combate ao racismo no futebol, Brasil inspira vizinhos

As punições aplicadas atualmente aos clubes – como no caso da Conmebol ao Boca Juniors, que prevê o pagamento de multa e o fechamento de um setor do estádio da equipe onde será exibida uma faixa com os dizeres "chega de racismo" – são pouco efetivas na dissuasão, avalia Murzi. "Não se reconhece o problema, então nada muda com as campanhas", afirma. Os próprios comentários nas redes sociais nas postagens das redes sociais do clube anunciando as punições tratam o tema com desprezo e muitas vezes reforçam o racismo.

Quando questionado se medidas mais drásticas, como a exclusão de clube das competições em caso de atos racistas por parte de seus torcedores, algo que ocorreu no Brasil em 2014 em uma partida entre Grêmio x Santos pela Copa do Brasil, Murzi acredita que poderia ter mais resultado. "Poderia ajudar a diminuir os casos, ainda que não mudasse a cultura", avalia.

"Objetivo é ferir o adversário"

Murzi afirma que esses casos se enquadram em um ambiente no qual há uma tentativa de se provocar ao máximo e ferir os adversários. Por sua vez, as ações são naturalizadas por muitos, que dizem que apenas se trata do "folclore do futebol argentino". Nesse contexto, são comuns cânticos com referências homofóbicas e xenófobas no país, com destaque para imigrantes paraguaios, peruanos e bolivianos.

Há até registros de cânticos antissemitas fazendo referências ao Holocausto no futebol local. Na rivalidade entre Chacarita e Atlanta, clube conhecido por ser composto pela comunidade judaica de Buenos Aires, muito das provocações tratam da origem dos torcedores. Em uma canção que ganhou destaque, os apoiadores do Chacarita zombam e dizem que matarão os rivais para fazer sabão, em alusão ao Holocausto.

Recentemente, devido à crise econômica que a Argentina enfrenta, brasileiros passaram a devolver as provocações com menções ao tema, e chegaram até a queimar notas de peso argentino nos estádios. Segundo Murzi, foi algo "duro" e que teve impacto nos torcedores argentinos. Ele avalia que os próximos jogos envolvendo brasileiros e argentinos têm algum risco de violência, já que as provocações ficaram "latentes" após os episódios recentes.