A polêmica proibição a evento da ultradireita em Bruxelas

O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, classificou a medida como "inaceitável" e lembrou que a Constituição da Bélgica assegura a liberdade de expressão. "Banir encontros políticos é inconstitucional. Ponto final", afirmou o liberal democrata em postagem no X.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que a decisão do prefeito é "extremamente problemática".

Liberdade "dentro dos limites da lei"

Mesmo com a proibição, a conferência prosseguiu durante a tarde com algumas interrupções, com a polícia evitando adotar ação para forçar os participantes a deixarem o local, mas bloqueando a entrada de quem chegasse ao evento.

Os organizadores disseram que vão acionar a Justiça contra a proibição. Ainda não estava claro se o evento permanecerá cancelado nesta quarta-feira ou se será realizado em outro local.

A Liga dos Direitos Humanos da Bélgica, uma das organizações que se opunha ao evento da ultradireita, afirmou em nota divulgada antes da proibição que "a liberdade de expressão deve valer para todos, de fato, dentro dos limites da lei, mas isso não significa que tenhamos que abrir nosso lar para a extrema direita".