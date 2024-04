Baviera quer proibir consumo de maconha na Oktoberfest - No primeiro festival após legalização da cannabis na Alemanha, à qual o governo conservador bávaro se opunha, autoridades querem manter caráter "família" do megaevento onde são consumidos milhares de litros de cerveja.Autoridades do estado da Baviera anunciaram nesta terça-feira (16/04) que será proibido o consumo de cannabis na Oktoberfest de 2024 em Munique.

A medida deverá ser adotada após o governo federal oficializar a legalização parcial da maconha para uso pessoal em todo o país a partir de abril.

Se o plano for adotado, será proibido fumar maconha nos biergarten, nos festivais públicos e nos terraços dos restaurantes. O governo bávaro informou através de nota que o objetivo é "limitar o consumo público de cannabis, apesar da perigosa lei de legalização do governo federal".