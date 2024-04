Como funciona o gabinete de guerra de Israel - Após o ataque iraniano, surge a pergunta: qual será a reposta de Israel? Um órgão multipartidário criado logo após o início da guerra em Gaza deve desempenhar um papel central nessa questão.A escalada entre o Irã e Israel vem mantendo o mundo em suspense. No fim de semana, o Irã lançou cerca de 300 armas aéreas, entre drones e mísseis balísticos e de cruzeiro, e afirmou que o ataque foi uma retaliação ao bombardeio do consulado iraniano na capital síria, Damasco, em 1º de abril, que o regime de Teerã atribuiu a Israel. Os israelenses afirmaram que 99% das armas aéreas iranianas foram abatidas com sucesso.

Os israelenses não reagiram até o momento e afirmaram que a reposta será "na forma e no momento certo". Seus aliados, inclusive os EUA, têm apelado para que os israelenses ajam com cautela. De acordo com o especialista em Israel Peter Lintl, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), a resposta israelense, a depender da sua natureza, pode ter consequências de longo alcance para o futuro próximo do Oriente Médio.

Antes mesmo de os primeiros drones chegarem a Israel, o Irã se apressou em falar que a ofensiva seria limitada e que considerava o assunto "concluído". Alguns especialistas apontaram que o ineficiente ataque iraniano parece ter sido "performático", funcionando mais como uma advertência a Israel.