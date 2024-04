Em novo livro, Salman Rushdie reflete sobre o atentado que sofreu

Até hoje o escritor de 76 anos, ganhador do Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão, sofre com as consequências: ele ficou cego de um olho e não consegue mais mexer uma das mãos.

Rushdie: "Minha resposta à violência é a arte"

Lançado nesta terça-feira (16/04) em mais de 15 países (incluindo o Brasil), o livro Faca – Reflexões sobre um atentado é a sua maneira de "lidar com o que aconteceu e responder à violência com arte", explicou Rushdie, por meio de sua editora, a Penguin Random House.

"Rushdie empunha a espada mais afiada contra seu agressor: ele transforma esse ato inconcebível numa história sobre medo, gratidão e a luta por liberdade e autodeterminação", afirmou a editora.

Já em fevereiro de 2023 Rushdie havia falado à revista americana The New Yorker sobre seus planos de escrever um livro sobre o ataque. Ele disse que só poderia escrever essa história na primeira pessoa. "Quando alguém lhe esfaqueia com uma faca, então isso é uma história em primeira pessoa", afirmou.

Ele disse que esse não seria o livro mais fácil do mundo, mas ele teria que escrevê-lo como forma de lidar com o ataque e assim poder seguir adiante. "Não posso simplesmente escrever um romance que não tenha nada que ver com tudo isso", disse ele na longa entrevista. Nos anos imediatamente seguintes à fatwa, ele também teria se sentido assim.