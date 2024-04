Incêndio atinge edifício histórico no centro de Copenhague

O incêndio começou no telhado de cobre da Boersen e logo se espalhou por grande parte do edifício, que é uma atração turística muito popular. Partes do telhado desabaram, segundo os bombeiros.

O prédio estava sendo reformado e por isso está envolto por andaimes, o que dificulta os trabalhos dos bombeiros.

Por precaução, foram esvaziadas várias alas do Palácio de Christiansborg, que é a sede do Parlamento e da Suprema Corte e abriga o escritório do primeiro-ministro, e vários ministérios que ficam perto do edifício em chamas.

Enormes colunas de fumaça são visíveis no centro de Copenhague. Algumas pessoas entraram no interior do edifício para salvar obras de arte.

O ministro da Cultura dinamarquês, Jakon Engel-Schmidt, disse ser impressionante ver como os cidadãos estavam ajudando os serviços de emergência a salvar quadros e outras obras de arte do edifício em chamas.

A Câmara de Comércio Dinamarquesa tem sede no edifício em chamas, que foi construído em 1615. Sua torre, no formato das caudas de quatro dragões entrelaçados, tem altura de 56 metros.