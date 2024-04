Lugar de idosas é na rua tentando mudar o mundo

Em 2022, ela teve que dar um tempo dos protestos por razões de saúde, quando descobriu que estava com câncer. Mas já voltou à luta. "Quando eu fui para Washington protestar e fui presa, não me sentia mais deprimida. Toda vez que eu ajo, a esperança vem", disse ela numa palestra realizada mês passado no SXSW, o maior encontro de tecnologia e inovação do mundo.

Vovós contra a Extrema Direita

Na Alemanha, a organização de idosas Omas Gegen Rechts (Vovós contra a Extrema Direita) é famosa e costuma estar sempre presente em protestos contra a extrema direita e o fascismo. O grupo foi criado em 2018 e está espalhado por todo o país: de metrópoles como Berlim a cidades pequenas.

Na Alemanha, a gente encontra as Omas em manifestações no inverno, quando os termômetros marcam números negativos e em caminhadas embaixo de chuva. Elas estão sempre lá. É incrível.

E não são só elas que vão para as ruas. Nas grandes manifestações contra o fascismo que aconteceram na Alemanha em janeiro deste ano, milhares de idosos estavam presentes, até mulheres de muita idade que carregavam cartazes se denominando "as bisavós contra o fascismo". Eu brinco que, quando me aposentar, vou entrar para o Omas Gegen Rechts. É piada, mas tem um pouquinho de verdade. Acho que faz todo sentido usar o tempo livre na aposentadoria para lutar por essas causas importantes.

No Brasil, não existem grupos organizados só de senhoras, mas quem foi em manifestações anti-Bolsonaro, por exemplo, percebeu a grande quantidade de idosos presentes, principalmente, de novo, mulheres.