Maior buraco negro estelar da Via Láctea é descoberto "perto" da Terra

Outras observações feitas por telescópios no solo confirmaram que se tratava de um buraco negro com uma massa muito maior do que a dos buracos negros estelares já existentes na Via Láctea.

Colapso de estrelas

Os buracos negros são objetos com uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar deles.

Os buracos negros estelares são criados a partir do colapso de estrelas massivas no final de suas vidas e são menores do que os buracos negros supermassivos, cuja criação ainda é desconhecida. Esses gigantes já foram detectados em galáxias distantes por meio de ondas gravitacionais. Mas "nunca na nossa", disse Panuzzo.

O BH3 é um buraco negro "adormecido" e está muito distante de sua estrela companheira para que ela se desfaça de sua matéria e, portanto, não emite raios X – o que dificulta sua detecção.

As análises da nova descoberta foram publicadas na revista Astronomy & Astrophysics.