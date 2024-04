O que muda com o anúncio da nova meta fiscal? - Governo reduziu a meta para 2025, que era de superávit de 0,5% do PIB, para resultado primário zero. Com isso, início da redução da dívida pública do país deve ficar para o próximo governo.O governo de Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que não conseguirá cumprir a meta de gastar menos do que arrecada no próximo ano. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviado nessa segunda-feira (15/04) pelo Executivo ao Congresso, prevê resultado primário zero em 2025, a mesma meta definida para este ano.

Em abril do ano passado, o Ministério da Fazenda divulgou uma meta de superávit das contas de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) para 2025. Agora, esse desempenho é esperado apenas para 2027.

Essa mudança de expectativa reflete uma diminuição no ritmo do ajuste fiscal, promessa da atual gestão para diminuir a dívida pública brasileira e melhorar o cenário econômico, com queda nos juros.