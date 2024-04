Pesquisa desvela o papel da Via Láctea na mitologia egípcia - Um exemplo de quando astronomia e mitologia se entrelaçam: um astrofísico, usando simuladores modernos, mapeou a galáxia na figura de Nut, a deusa do céu, em descoberta inovadora sobre a civilização egípcia.O povo egípcio se maravilhava já na Antiguidade com os mistérios do cosmos. Eles idolatravam o Sol, a Lua e os planetas, divindades celestiais que influenciavam nas suas concepções de vida e morte. A construção das majestosas pirâmides e as pinturas de Rá, o deus do Sol, navegando pelo céu no seu barco solar são apenas alguns dos muitos exemplos do profundo respeito que eles sentiam pelos astros.

Curiosamente, a Via Láctea, a galáxia que abriga o planeta Terra e o Sistema Solar, parecia não ter desempenhado um papel proeminente na cosmologia egípcia. No entanto, pesquisas recentes sugerem que a nossa morada no universo pode ter sido mais importante para o Egito Antigo do que se pensava até então.

De acordo com um estudo do astrofísico Or Graur, publicado no Journal of Astronomical History and Heritage, a Via Láctea, que seria muito mais visível naquela época sem a poluição luminosa moderna, estaria de certa forma associada a Nut, a antiga deusa egípcia do céu.