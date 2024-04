"Bolsonaro pegou o bônus da identidade evangélica, mas não o ônus de presidente crente"

Cada um teve que escolher seu lado e, nesse pendor, os evangélicos acabaram ficando mais à direita. Embora plurais, eles acabaram sendo reconhecidos como atores de extrema direita, uma caracterização injusta quando se pensa na base evangélica, de maioria negra, pobre e feminina.

Qual o papel da política institucional nessa imagem, já que os evangélicos são hoje imediatamente associados ao bolsonarismo?

Ser evangélico não é a única coisa que te faz votar em alguém, mas quando a identidade evangélica entrava em jogo nas eleições, de fato era mais conservadora. Tanto que, em todas as eleições até 2002, a maioria dos grandes líderes se aliou ao candidato mais à direita: Collor, Fernando Henrique Cardoso. O Lula conseguiu reverter isso, a Dilma teve muito apoio em 2010. Em 2014, isso começou a baixar, até a ascensão do Bolsonaro em 2018.

O maniqueísmo do debate foi ajudado pelas redes sociais e pelo fortalecimento do que se convencionou chamar pautas identitárias. Isso acabou criando um efeito backlash [um forte sentimento entre um grupo de pessoas em reação a uma mudança ou eventos recentes na sociedade ou na política, de acordo com definição do dicionário Cambridge]. Um bom exemplo é o aborto. Os evangélicos, de modo geral, sempre foram mais contra o aborto do que a favor, mas não brigavam com os casos previstos em lei. Nos últimos anos, vimos iniciativas como o Estatuto do Nascituro e, já no governo Bolsonaro, a portaria do Ministério da Saúde segundo a qual a mãe ter sido estuprada não lhe dá o direito de abortar. Há uma disposição maior para endurecer.

E houve um forte fator individual: Bolsonaro, que não é evangélico, mas foi batizado como um aceno ao segmento. O sociólogo Paul Freston usa uma imagem de que gosto muito, de que ele seria o único presidente pancristão. Pela primeira vez, os pastores estavam no Palácio do Planalto orando. Bolsonaro foi o primeiro presidente a ir a uma Marcha para Jesus, desde 1993. Por que isso não acontecia antes? "Ah, porque os outros não queriam misturar religião com política". Mas quantos políticos já não estiveram em Aparecida [cidade paulista onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida]? Bolsonaro pegou o bônus da identidade evangélica, mas não o ônus de ser visto como presidente crente. Porque ainda estamos num país de maioria católica, onde, nessa polarização, ser crente angaria, mas também repele votos.

Qual sua análise da relação do atual governo Lula e dos movimentos de esquerda em relação aos evangélicos? Há alguma mudança?