Tribunal apoia Lituânia no banimento de cantor pró-Putin - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos mantém proibição imposta pelas autoridades lituanas à entrada de artista pop russo no país, por considerá-lo uma ameaça à segurança nacional.Nesta quinta-feira (18/04), juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), também conhecido como Tribunal de Estrasburgo, decidiram a favor da proibição imposta pelas autoridades lituanas à entrada do cantor Philipp Kirkorov no país, por considerá-lo uma ameaça à segurança nacional.

O tribunal concordou com a avaliação lituana sobre Kirkorov, que já se referiu a si mesmo como "representante de Vladimir Putin no palco".

Por que Kirkorov foi impedido de entrar?