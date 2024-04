Ataque russo reforça pedido de Kiev por sistemas de defesa antiaérea - Bombardeio com mísseis e drones matou oito pessoas, incluindo duas crianças. Ucranianos dizem ter abatido avião bombardeiro russo a 300 Km da fronteira. Zelenski renova pedido aos aliados por mais armamentos.Um ataque aéreo russo matou ao menos oito pessoas, incluindo duas crianças, na região ucraniana de Dnipropetrovsk nesta sexta- feira (19/04), fazendo com que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, renovasse o pedido por munição e reforços para a defesa antiaérea do país, enquanto os estoques diminuem rapidamente em razão de uma queda no envio de ajuda militar por parte do Ocidente.

"Cada país que fornecer sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, cada líder que ajudar a convencer nossos parceiros de que sistemas de defesa aérea não devem permanecer armazenados, mas, sim, serem enviados a cidades e comunidades que enfrentam o terror, assim como todos os que apoiarem nossa defesa, são salvadores de vidas", disse Zelenski.

"A Rússia deve ser responsabilizada por seu terror. Cada míssil, cada [drone] Shahed deve ser abatido", afirmou. "O mundo pode assegurar isso, nossos parceiros possuem as capacidades necessárias para tal".