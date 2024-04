Câmara dos EUA aprova 61 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia - Depois de meses de impasse e de apelos calorosos de Kiev, pacote foi aprovado em acordo entre democratas e republicanos.Após meses de bloqueio dos republicanos e de intensos apelos de Kiev, a Câmara dos Representantes dos Estado Unidos aprovou neste sábado (20/04) um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares para sua defesa dos invasores russos.

O projeto aprovado com o respaldo de republicanos e democratas é resultado de meses de negociações e pressões de aliados dos EUA. O pacote segue agora para aprovação no Senado, o que deve ocorrer na terça-feira e é dado como certo, já que os democratas detém a maioria na casa. O presidente Joe Biden já afirmou que assinará o projeto assim que ele for aprovado pelo Senado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comemorou a notícias e disse que a ajuda "salvará milhares e milhares de vidas".