Avanço russo: Moscou diz que tomou aldeia no leste ucraniano - Povoado de Bogdanivka fica perto do reduto estratégico de Chasiv Yar, importante cruzamento na região de Donetsk, tido como meta que o Kremlin quer capturar até 9 de maio, aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista.O Exército russo anunciou neste domingo (21/04) a tomada do povoado de Bogdanivka, localizado a menos de três quilômetros do reduto estratégico de Chasiv Yar, um importante cruzamento na região ucraniana de Donetsk.

O anúncio expõe a pressão sofrida por Kiev em meio à falta de munição, um dia após a Câmara dos Representantes dos EUA ter aprovado, após meses de impasse, um tão esperado pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 61 bilhões de dólares.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as unidades do Agrupamento do Sul assumiram no domingo o controle total do vilarejo, que antes da guerra era habitado por menos de cem pessoas.