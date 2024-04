Beckenbauer será homenageado com estátua em Munique - Ídolo do futebol alemão morto em janeiro passado vai ser lembrado com monumento em frente ao estádio Allianz Arena, do Bayern, clube com o qual o jogador ganhou vários títulos.O ídolo do futebol alemão Franz Beckenbauer, morto em janeiro passado, será homenageado com uma estátua em frente ao estádio Allianz Arena, do Bayern de Munique, anunciou neste domingo (21/04) uma fundação de torcedores do clube bávaro.

O grande jogador e técnico, também conhecido como "Kaiser" (imperador), será moldado em bronze em uma pose elegante como o maestro do jogo. A Fundação Kurt Landauer disse que ele ficará em um pedestal no formato do losango da bandeira da Baviera.

Beckenbauer, amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, morreu em 7 de janeiro passado em Salzburgo, na Áustria, aos 78 anos, e foi sepultado em um cemitério ao sul de Munique, perto de onde ele cresceu.