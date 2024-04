Com elogios a Musk, Bolsonaro reúne apoiadores em Copacabana - Ex-presidente convocou ato "em defesa da democracia" e aproveitou discurso para negar participação em minuta golpista e defender dono do X, a quem chamou de "mito da liberdade".Apoiadores e aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram neste domingo (21/04) um ato na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sob o argumento de "defesa da democracia".

O próprio Bolsonaro usou as redes sociais para convocar seus apoiadores ao ato, que também contou com discurso efusivo do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Com várias falas que misturaram política e religião, os aliados do ex-presidente fizeram discursos em favor de Bolsonaro e em defesa do bilionário Elon Musk, dono da rede socia X (ex-Twitter) e que recentemente entrou em rota de colisão com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.