Alemanha prende três suspeitos de espionar para a China - Dois homens e uma mulher são acusados de atuar sob ordens de serviços secretos chineses para obter informações sobre "tecnologias inovadoras militarmente utilizáveis".Três cidadãos alemães que são acusados de espionagem para a China e de facilitarem a transferência de informações sobre tecnologia com possível uso militar foram detidos nesta segunda-feira (22/04) na Alemanha.

Os três – dois homens e uma mulher – são acusados de terem atuado sob ordens dos serviços secretos da China ao menos desde junho de 2022 e são também suspeitos de violar a legislação alemã em matéria de exportação.

As prisões ocorreram nas cidades de Bad Homburg, no estado de Hessen, e em Düsseldorf, a capital da Renânia do Norte-Vestfália.