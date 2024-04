Gastos militares globais atingem novo recorde em 2023

Mas o que nem mesmo os pesquisadores do Sipri esperavam era que o maior aumento percentual de 2023 (de 105%) fosse num país como a República Democrática do Congo, com um conflito prolongado entre o governo e grupos armados não estatais. "O que nos surpreendeu foi o tamanho do aumento no resto do mundo, especialmente na América Latina e na África", disse o pesquisador do Sipri Xiao Liang à DW.

No México e em El Salvador, por exemplo, os governos estão usando as forças armadas para combater o crime organizado e a violência de gangues, e há tendências preocupantes semelhantes no Equador e no Brasil. Os gastos militares no Brasil aumentaram 3,1%, chegando a 22,9 bilhões de dólares.

"Portanto, o aumento em si não é muito surpreendente, mas a escala e a amplitude são. E, no que diz respeito à tendência global, provavelmente veremos um aumento ainda maior nos próximos anos se os conflitos e as tensões atuais continuarem", disse Xiao Liang.

Guerra na Ucrânia

O principal conflito a impulsionar o aumento de gastos militares continua sendo a guerra na Ucrânia após a invasão russa. Ela levou a um aumento dos gastos na Ucrânia, na Rússia e em vários países europeus. Na Rússia, a alta foi de 24%, chegando a 109 bilhões de dólares, de acordo com as estimativas do Sipri.

Já a Ucrânia elevou seus gastos militares em 51%, chegando a 64,8 bilhões de dólares, e o país ainda recebeu 35 bilhões de dólares em ajuda, principalmente dos Estados Unidos.