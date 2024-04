UE ameaça suspender novo recurso do TikTok

Na declaração, o comissário para o Mercado Interno da UE, Thierry Breton, disse que "o TikTok Lite pode ser tão tóxico e viciante quanto os cigarros ‘light'". "A menos que o TikTok forneça provas convincentes de sua segurança, o que não aconteceu até agora, estamos prontos para ativar medidas", disse ele. A comissão também questionou o TikTok sobre as medidas que prevê para mitigar os "riscos sistêmicos" de seu aplicativo Lite, e deu à plataforma até 3 de maio para responder.

Em fevereiro, a Comissão já havia aberto uma investigação formal contra o TikTok por supostas violações de suas obrigações de proteger menores online.

A queda de braço com a UE não é a única ofensiva enfrentada pelo TikTok. Do outro lado do Atlântico, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou no sábado um projeto de lei que pode obrigar o TikTok a cortar laços com sua matriz chinesa, a ByteDance, sob risco de enfrentar uma proibição nos EUA, país no qual a plataforma soma cerca de 170 milhões de usuários.

jps (AFP, ots)