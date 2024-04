Cresce apoio de jovens alemães à ultradireita, diz pesquisa - Preferência entre jovens de 14 a 29 anos pelo partido de ultradireita AfD subiu de 9% em 2022 para 22% neste ano. Legendas que integram a coalizão do governo federal perderam espaço na mesma faixa etária.Os jovens alemães estão hoje mais propensos a apoiar o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) do que nos dois últimos anos, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (23/04).

Os autores do estudo Youth in Germany 2024 (Juventude na Alemanha 2024) afirmaram que os jovens com menos de 30 anos estão cada vez mais insatisfeitos com sua situação social e econômica, e que os temores sobre sua prosperidade futura têm feito eles se inclinarem à direita.

O tema mais emblemático da AfD é o discurso anti-imigração, e os dados mostraram que a migração está entre as principais preocupações dos jovens.