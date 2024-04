Lula quer estratégia internacional contra extrema direita

Avanço da extrema direita

Lula ainda apontou que em seus mandatos anteriores a maioria dos países da América do Sul era governada por presidentes "com compromisso com a esquerda e com a tese de um Estado socialmente justo". "Se você pegar América do Sul hoje, você percebe que houve um retrocesso exatamente pelo conhecimento da extrema-direita, pelo crescimento da xenofobia, pelo crescimento do racismo, da perseguição a minorias, a pauta de costumes muitas vezes com assuntos retrógrados. Isso ganhou corpo e, por isso, o Brasil tem destaque", disse.

O presidente também citou casos de violência e intolerância no Brasil e avaliou que há um ódio estabelecido que "não existia no país e agora virou uma coisa corriqueira". Ele lembrou que movimentos semelhantes também vêm ocorrendo em nações da Europa e nos Estados Unidos, citando a invasão ao Capitólio por uma turba de extremistas em 6 de janeiro de 2021.

"Foi uma afronta à democracia, e você não pode permitir que a negação das instituições prevaleça. Instituições que foram criadas para manter a democracia, por mais defeitos que elas tenham, é extremamente importante que sejam fortes. Então, os Estados Unidos, que eram a imagem do respeito à democracia, do respeito às instituições, estão do jeito que estão", disse.

Lula ainda comparou os acontecimentos no Capitólio com o ataque às sedes dos Três Poderes em janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente e de extrema direita Jair Bolsonaro depredaram prédios públicos em Brasília.

Aproveitar imagem do Brasil