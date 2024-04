EUA sancionam lei anti-TikTok, e app chinês irá à Justiça

De acordo com norma, se a ByteDance não vender a rede social, ela será excluído das lojas de aplicativos da Apple e do Google nos Estados Unidos.

"Fiquem tranquilos, não vamos a lugar algum", disse Shou no vídeo. "Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos prevalecer novamente". Chew chamou a medida de "irônica", uma vez que a "liberdade de expressão no TikTok reflete os mesmos valores americanos que fazem dos Estados Unidos um farol da liberdade".

Como deve ser a batalha legal?

É provável que o TikTok conteste a norma com base na Primeira Emenda da Constituição dos EUA, e espera-se que alguns dos 170 milhões de usuários do TikTok no país também tomem medidas legais.

A associação American Civil Liberties Union disse que proibir ou exigir a venda do TikTok "estabeleceria um precedente global alarmante para controle excessivo do governo sobre as plataformas de redes sociais".

Em novembro de 2023, um juiz do estado americano de Montana derrubou uma proibição estadual do TikTok, citando o argumento da liberdade de expressão. Em 2020, o então presidente Donald Trump também foi impedido por tribunais de proibir o TikTok nos Estados Unidos.