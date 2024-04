Senado dos EUA aprova ajuda de US$ 61 bilhões à Ucrânia

"Agradeço ao Senado dos EUA por aprovar o pacote de ajuda a Israel nesta noite com uma maioria bipartidária esmagadora", publicou Katz na rede social X, antigo Twitter. "O pacote de ajuda a Israel, que agora foi aprovado em ambas as casas do Congresso, é um claro testemunho da força de nossa aliança e envia uma forte mensagem a todos os nossos inimigos."

O que mais está incluído no projeto de lei?

Do pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares, 61 bilhões de dólares são destinados ao Exército ucraniano, que está enfrentando escassez de armas e de novos recrutas, em meio a uma constante pressão de Moscou no leste do país.

A lei também prevê o envio de 26 bilhões de dólares (R$ 133,4 bilhões) em assistência em tempo de guerra a Israel e ajuda humanitária aos cidadãos de Gaza; além de US$ 8,12 bilhões (R$ 41,7 bilhões) para "enfrentar a China comunista" em Taiwan e no Indo-Pacífico.

Um quarto projeto de lei, que inclui uma possível proibição da plataforma de mídia social TikTok, controlada pela China, medidas para a transferência de ativos russos apreendidos para a Ucrânia e novas sanções ao Irã, também foi aprovado ao mesmo tempo. Os quatro projetos de lei foram agrupados em um só para aprovação pelo Senado.

md (AP, Reuters)