Por que EUA e União Europeia querem impor limites ao TikTok? - EUA exigem que a empresa chinesa seja vendida dentro do país; UE investiga função do TikTok Lite especialmente viciante para jovens. Os dias da plataforma famosa por seus vídeos de dança estão contados no Ocidente?A plataforma de vídeo chinesa TikTok é provavelmente a mais apreciada por crianças e adolescentes de todo o mundo – e também a mais polêmica. No fim de abril de 2024, seu o aplicativo voltou a atrair atenção negativa. Entenda o caso.

Por que o TikTok deve ser banido nos EUA?

O Senado americano aprovou na terça-feira (23/04) a venda compulsória do TikTok nos Estados Unidos. Portanto a lei passou na segunda instância do Congresso, após o voto da Câmara dos Representantes no fim de semana. A lei foi sancionada no dia seguinte pelo presidente Joe Biden.