Premiê do Haiti renuncia e abre caminho para eleições

Os criminosos abriram fogo contra o principal aeroporto internacional do país, fechado desde o início de março, e invadiram as duas maiores prisões do Haiti, libertando cerca de 3 mil prisioneiros.

Os ataques começaram quando Henry estava em uma visita oficial ao Quênia, na tentativa de obter apoio para uma missão internacional para o envio de forças de segurança ao Haiti. Ele continua impedido de entrar no país caribenho.

"Porto Príncipe está agora quase completamente isolada devido aos bloqueios aéreos, marítimos e terrestres", disse a diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Cahterine Russel.

Mais de 2,5 mil pessoas foram mortas ou feridas por atos de violência entre janeiro e março, de acordo com dados do Escritório Integrado das Nações Unidas no Haiti. Isso representa uma alta de 53% em comparação com os últimos três meses de 2023.

