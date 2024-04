Capitão do Exército alemão admite espionar para Rússia

De acordo com os promotores, Thomas H. fotografou documentos de treinamentos referentes a sistemas de munição e tecnologias aeronáuticas. Ele teria depositado o material na caixa de correios do consulado russo em Bonn. Não, há, no entanto, evidências de que ele teria sido pago para fazê-lo.

Como capitão, ele atuava no Departamento de Apoio e Serviços de Equipamento, Informação e Tecnologia, uma unidade da Bundeswehr na cidade alemã de Koblenz responsável por equipar as Forças Armadas, além de testar e adquirir novos equipamentos e tecnologias, às quais ele teria acesso.

Essa unidade, que possui 12 mil funcionários, viu seu trabalho aumentar desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, ao mesmo tempo em que o governo alemão realiza uma reforma da Bundeswehr após anos de descaso das autoridades.

TikTok e AfD

No julgamento, o homem de 54 anos disse que as acusações contra ele seriam "amplamente" precisas.

Ele disse que o que o levou a entrar em contato com o consulado russo teria sido um conteúdo que ele viu "provavelmente no TikTok", onde ele seguia o perfil de um influenciador pró-Rússia afiliado ao partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD). O suspeito, no entanto, disse não estar certo de qual era esse conteúdo.