Gérard Depardieu é detido por acusações de agressão sexual

O premiado ator se descreveu no ano passado como vítima de "linchamento da mídia" em uma carta aberta publicada no jornal Le Figaro.

Ele se viu sob novo escrutínio em dezembro, depois que comentários vulgares sobre mulheres e meninas feitos em uma viagem à Coreia do Norte em 2018 foram transmitidos pela televisão francesa.

Na época, o ministro da Cultura da França decidiu não retirar do ator a Legião de Honra, a mais alta ordem de mérito francesa. No entanto, Depardieu perdeu a Ordem Nacional de Quebec e teve retirada sua estátua do Museu de Cera de Paris.

Depardieu foi visto por muito tempo como um ícone nacional na França. Ele tem sido um embaixador global do cinema francês e desfrutou de fama internacional com vários papéis em Hollywood.

O caso de Depardieu se tornou uma linha divisória na sociedade francesa, com algumas mulheres o vendo como um símbolo da incapacidade do país de lidar com casos de abuso sexual por parte de homens poderosos, em meio ao movimento #Metoo.

Outros, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, e vários atores conhecidos, se uniram em sua defesa. "Ele é um ator imenso, um gênio de sua arte", disse Macron no final do ano passado. "Ele deixa a França orgulhosa."