Hamburgo vai homenagear prostitutas vítimas do nazismo - Profissionais do sexo eram consideradas "elementos antissociais" pelos nazistas. Muitas foram alvo de esterilizações forçadas e presas. Agora, comunidade loacal se mobiliza para "dignificar a memória" das vítimas.Profissionais do sexo que foram perseguidas durante o regime nazista (1933-1945) em Hamburgo serão homenageadas com um memorial, que será instalado em uma rua dedicada exclusivamente ao trabalho sexual.

O Conselho Distrital do bairro de St. Pauli atendeu a um pedido de ativistas comunitários, profissionais do sexo e representantes da Igreja Luterana local, para que as homenagens às vítimas do nazismo fossem estendidas também para mulheres que trabalharam na Herbertstraße – a rua que que foi isolada pelos nazistas no intuito de constranger as profissionais e, ao mesmo tempo, suas atividades em pleno funcionamento.

O memorial, que deve ser inaugurado em novembro, será nos moldes das Stolpersteine ("pedras de tropeço"), os paralelepípedos que trazem os nomes de vítimas do regime nazista existentes em várias cidades do país e da Europa.