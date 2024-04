O impacto das mudanças climáticas na produção de energia hidrelétrica

Apesar de a Agência Internacional de Energia prever que a energia hidrelétrica acabará sendo superada pela energia eólica e solar, ela também afirma que as usinas hidrelétricas continuarão sendo a maior fonte de geração de eletricidade renovável do mundo até a década de 2030. No entanto, a agência prevê que uma desaceleração significativa no crescimento do setor na atual década poderá comprometer as ambições de neutralidade de carbono.

A capacidade hidrelétrica precisa dobrar até 2050 se o mundo quiser continuar no caminho para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável. Ela estima que isso exigiria um aumento significativo no investimento – aproximadamente 130 bilhões de dólares anuais até 2050.

Papel estabilizador

Embora as mudanças climáticas aumentem os riscos de uso da energia hidrelétrica, uma melhor gestão da água e a forma como as usinas hidrelétricas são integradas a outras energias renováveis podem melhorar a resistência à seca, diz McCartney.

A energia hidrelétrica também é necessária para estabilizar a geração de eletricidade, produzindo quando a energia eólica e a solar não conseguem, acrescenta. "A energia hidrelétrica pode funcionar como uma bateria muito grande, porque você pode ligá-la e desligá-la muito rapidamente", explica McCartney. Em geral, usinas hidrelétricas são capazes de aumentar e diminuir a geração de eletricidade mais rapidamente do que o carvão, a energia nuclear ou o gás natural.

"Uma central hidrelétrica de bombeamento, que bombeia água para cima quando a eletricidade é barata e a libera para baixo quando a eletricidade é cara, também pode ajudar", diz McCartney. Esses sistemas consomem relativamente pouca água porque ela é reciclada. Eles não são totalmente imunes à seca, mas mais do que os sistemas hidrelétricos tradicionais.Autor: Holly Young