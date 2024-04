Os que falta para o Brasil ter uma agenda verde efetiva

Desde o ano passado, a ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem sido perguntada constantemente sobre a manutenção da meta brasileira em zerar totalmente o desmatamento até 2030, e sempre que pode ela a reforça. "É nosso compromisso”, respondeu em fevereiro desse ano, durante um encontro com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em Brasília.

Para Márcio Astrini, no entanto, a principal política existente hoje para dar conta dessa demanda é ineficiente: o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), criado em 2004 no primeiro governo Lula e que, abandonado no período Bolsonaro, foi retomado no ano passado.

Segundo ele, embora seja uma medida louvável, ela não estipula um fim para o desmatamento na Amazônia, epicentro do problema, mas apenas meios de reduzi-lo. Além disso, é demasiado restrito ao combate às ações criminosas, que hoje correspondem a 95% da derrubada da floresta, segundo pesquisas.

"Isso significa que o Brasil não tem plano algum para simplesmente metade do seu território”, vocifera ele. "O PPCDAm não diz nada sobre a divisão da terra na Amazônia, por exemplo, ou sobre limites de expansão da agropecuária, áreas que serão distribuídas em uma reforma agrária, investimentos em tecnologia. Nós não sabemos nem onde pode passar uma estrada na floresta”.

Outra necessidade apontada é a regulação do mercado brasileiro de carbono – que integra boa parte das agendas globais. Há, atualmente, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que estabelece parâmetros para compra e venda de títulos verdes, que têm sido feitas em mercado aberto. Nesse caso, as perspectivas são melhores. "O governo estudou bastante antes de fazer a proposta – e a relatoria do projeto no parlamento atendeu a ela”, afirma Cristiane Cortez.

Alexandre Prado, da WWF-Brasil, corrobora. "Eu tenho participado de alguns fóruns em que isso tem sido discutido. As coisas estão andando bem”, revela.