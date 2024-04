Série de tornados gera destruição e mortes no centro dos EUA - Dezenas de tempestades destruíram casas e prédios e mataram ao menos cinco pessoas. Maioria das mortes ocorreu no estado de Oklahoma.Pequenas cidades de Oklahoma iniciaram nesta segunda-feira (29/04) um longo processo de limpeza depois que uma série de tornados arrasaram casas e prédios na região central dos EUA e mataram ao menos quatro pessoas no estado, incluindo um bebê de quatro meses.

As violentas tempestades que começaram no final do sábado em Oklahoma feriram pelo menos 100 pessoas, danificaram um hospital rural, destruíram estradas e cortaram o fornecimento de energia de dezenas de milhares em um determinado momento, disseram as autoridades estaduais.

Tornados em Iowa e Nebraska também causaram destruição e uma morte na sexta-feira.