Belarus e Burkina Faso proíbem difusão da DW - Após classificar a DW de "extremista", Belarus bane difusão de conteúdo da emissora. Em Burkina Faso, "suspensão temporária" é imposta após divulgação de relatório que denuncia assassinatos em massa de civis.O governo de Belarus proibiu nesta segunda-feira (29/04) a difusão de conteúdo da DW em todas as plataformas para o país europeu (site, canal do YouTube e canal do Telegram), bem como os canais da redação russa da DW nas redes sociais.

Na África Ocidental, o governo do Burkina Faso bloqueou no domingo passado os sites da DW e de vários outros meios de comunicação internacionais, como os franceses Le Monde e TV5, o britânico The Guardian e o portal de notícias africano APAnews.

Belarus classifica DW de "extremista"