Economia alemã e da zona do euro voltam a crescer - Números do primeiro trimestre de 2024 permitem otimismo cauteloso, com Alemanha dando sinais de possível fim da estagnação econômica. Europa registra melhor performance desde o terceiro trimestre de 2022.A economia da zona do euro deu leves sinais de recuperação no primeiro trimestre de 2024, registrando um crescimento de 0,3 na comparação com o mesmo período do ano anterior, em meio a um alivio do peso inflacionário sobre o consumidor. Os novos números aumentam as esperanças quanto um afastamento definitivo da recessão no bloco europeu.

Ao mesmo tempo, a economia da Alemanha, considerada o "motor" da Europa, deu sinais de que pode estar deixando para trás um período prolongado de estagnação. O país registrou uma expansão econômica de 0,2% entre janeiro e março, após uma retração de 0,5% no final de 2023, segundo dados do Departamento de Estatísticas da Alemanha (Destatis) revelados nesta terça-feira (30/04).

O Destatis avalia que esse crescimento é reflexo da melhora nos setores da construção civil e das exportações. A ressalva, porém, é a queda no consumo doméstico registrada no primeiro trimestre do ano.