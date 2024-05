"É hora de um cessar-fogo" em Gaza, dizem EUA

Pressão

"Inclusive nestes tempos tão difíceis estamos decididos a conseguir um cessar-fogo que traga os reféns para casa, e temos que conseguir já", declarou Blinken ao se reunir em Tel Aviv com o presidente israelense, Isaac Herzog. "A única razão pela qual isto não foi possível chama-se Hamas."

Em seguida, Blinken se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reiterou sua rejeição a uma operação terrestre contra Rafah, no sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de palestinos procuraram refúgio.

Blinken "reiterou a clara posição dos Estados Unidos sobre Rafah", informou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Horas antes de Blinken aterrissar em Israel, Netanyahu reafirmou seus planos de invadir Rafah. "Entraremos em Rafah e eliminaremos os batalhões do Hamas, com ou sem acordo [de trégua], para conseguir a vitória total", declarou. A ajuda externa a Gaza, controlada estritamente por Israel, também tem chegado a conta-gotas principalmente do Egito. No momento, os EUA também pressionam Israel para que facilite a entrada de ajuda por terra. Os EUA também iniciaram a construção de um cais flutuante no litoral de Gaza para a chegada de mantimentos.

Uma delegação do Hamas esteve na segunda no Cairo, a capital do Egito, e retornou ao Catar para estudar a nova proposta de trégua, segundo uma fonte próxima do grupo. O Hamas responderá à proposta "muito em breve", afirmou nesta quarta Suhail al Hindi, alto dirigente do grupo palestino que enfatizou que o cessar-fogo deve ser permanente.