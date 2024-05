Marcha fundamentalista provoca repúdio na Alemanha

"Todas as atividades islamistas que estão ocorrendo devem ser tratadas usando as possibilidades e opções disponíveis para nós sob o Estado de Direito”, disse Scholz.

O Ministro da Economia da Alemanha, o verde Robert Habeck, acusou a manifestação de questionar os princípios do Estado alemão. "Essa é uma manifestação que não se baseia na Constituição", disse Habeck, que também é vice-chanceler da Alemanha.

O Ministro Federal da Justiça, o liberal Marco Buschmann, também comentou sobre a manifestação e escreveu na rede X na segunda-feira: "Qualquer pessoa que prefira um califado ao Estado da Lei Básica (Constituição alemã) é livre para emigrar”.

O secretário do Interior de Hamburgo, Andy Grote (SPD), por sua vez, disse: "Tal desfaçatez por parte de islamitas é insuportável e me causa repúdio".

Como foi a manifestação?

A polícia disse que cerca de 1.100 pessoas participaram da manifestação em Hamburgo no último sábado (27/04). A marcha foi convocada por indivíduos com vínculos com a cena islâmica fundamentalista da região.