Narcotráfico está acelerando a destruição da Amazônia

O Fórum de Segurança Pública mostrou que metade dos 26 milhões de habitantes da Amazônia brasileira vive em áreas controladas pelos grupos criminosos. Na região amazônica, as quadrilhas de traficantes de drogas usam a logística ilegal existente, especialmente a dos garimpeiros: pistas de pouso para aviões, postos de gasolina móveis para suas lanchas, linhas de abastecimento de alimentos. E muitas vezes usam o trabalho de indígenas ou outros ribeirinhos, que eles ameaçam ou pagam para trabalhar para eles.

Ao mesmo tempo, os cartéis investem o dinheiro que obtêm com as drogas em atividades ilegais na região: eles financiam garimpeiros, pescadores, madeireiros e contrabandistas de animais. O crime na região amazônica explodiu. O estado do Amazonas tem uma das maiores taxas de homicídio do Brasil.

Mas as quadrilhas também investem na economia legal: em fazendas de animais e na plantação de soja, em imóveis, supermercados, postos de gasolina e salões de beleza. Eles se elegem para as câmaras municipais ou ocupam cargos no setor público, ganhando, assim, cada vez mais influência dentro do aparato estatal.

Assim, eles decidem quem recebe os contratos de recolhimento de lixo, de merenda escolar ou do transporte público – atividades com as quais podem facilmente lavar o dinheiro das drogas. Não é só em São Paulo, onde as ligações entre as empresas de ônibus e o PCC acabaram de ser expostas, que isso acontece.

O debate sobre segurança pública no Brasil parece estar passando por um ponto de inflexão. Apelos por uma reforma fundamental no sistema de segurança pública estão se tornando cada vez mais fortes. A proteção da floresta tropical se apresenta como um forte argumento adicional a favor da necessidade dessa reforma.

====================