Reino Unido começa a deter requerentes de refúgio que serão deportados para Ruanda

O governo do Reino Unido confirmou nesta quarta-feira (01/05) que começou a prender requerentes de refúgio que serão enviados para Ruanda no âmbito de uma controversa nova lei de deportação.

Na semana passada, após meses de disputas parlamentares, os legisladores britânicos aprovaram um projeto de lei que permite a deportação imediata de migrantes de qualquer nacionalidade que chegam ao país de forma irregular.

A partir de julho, eles serão transferidos de avião para Ruanda, a quase 7 mil quilômetros de distância. Segundo a lei, as autoridades do país africano farão o processamento do pedido de refúgio. Mas o migrante não retorna ao Reino Unido se a solicitação de asilo for aceita, e sim fica em Ruanda.