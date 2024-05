Lula e Boulos no Itaquerão? As regras da campanha eleitoral - Em ato no Dia dos Trabalhadores patrocinado pela Petrobras e transmitido pelo Planalto, presidente pediu voto ao pré-candidato do PSOL. Adversários acionaram Ministério Público e Justiça, apontando campanha antecipada.Os eleitores dos 5.568 municípios do Brasil irão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher vereadores e prefeitos, e ainda faltam mais de três meses para o início oficial da campanha – que tem um cronograma e regras que devem ser seguidos pelos candidatos e aplicados pela Justiça Eleitoral.

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento das centrais sindicais do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (01/05) em São Paulo, foi seguida de acusações de que ele teria violado duas dessas regras: a que estabelece a data do início da campanha, a partir da qual se pode pedir votos, e a que veda abuso de poder político e econômico.

No evento realizado no estacionamento do estádio do Corinthians, conhecido como Itaquerão, Lula subiu ao palco ao lado do pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos – que tem o apoio do PT – e afirmou: